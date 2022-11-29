Торгівля людьми за кордоном: як українцям розпізнати ризиковані ситуації і як діяти, якщо потрапили до рук зловмисників

Вже є випадки, коли українці під час вимушеного виїзду за кордон від війни, опинялися за крок від сексуальної експлуатації.

Щороку 25 листопада-10 грудня Україна долучається до міжнародної акції "16 днів активізму проти гендерно зумовленого насильства".

Дати акції обрано невипадково, тому що 25 листопада – Міжнародний день проти насильства щодо жінок, а 10 грудня – Міжнародний день прав людини. Більшість країн світу цими днями привертають увагу суспільства до проблем насильства щодо жінок і торгівлі людьми, а також консолідації зусиль урядів, громадянського суспільства та приватного сектору заради захисту прав жінок і викорінення всіх форм торгівлі людьми.

Як не стати жертвою торгівлі людьми, як розпізнати ризиковані ситуації та як діяти, коли потрапили до злочинків, ТСН розповіли міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович та керівниця ініціативи з протидії торгівлі людьми проєкту "Супровід урядових реформ в Україні", що фінансується урядом Канади, Світлана Гаращенко.

За їхніми словами, на жаль, вже є випадки, коли українці та українки під час вимушеного виїзду за кордон від війни, опинялися за крок від сексуальної експлуатації.

Щоб не потрапити у тенета сексуального рабства і торгівлі людьми, треба дотримуватися основних правил та рекомендацій.

Що має насторожити при пошуку роботи за кордоном:

немає інформації про деталі роботи;

немає вимог щодо досвіду;

незрозумілі умови оплати;

намагаються забрати документи;

вимога повністю довіряти;

швидка дружба.

Небезпечні пропозиції за кордоном:

обіцянка легкого прибутку;

маніпуляція почуттям вини;

маніпуляція невизначеністю;

шантаж.

На що варто звертати увагу:

"роботодавці" хизуються прибутками та натякають, що у вас це теж легко може бути;

маніпулюють почуттям провини або обов’язку, наприклад, кажуть “я для тебе стільки зробив, і тепер ти маєш мені віддячити, допомогти”;

використовують стрес, страх або невизначеність, кажуть “ти нікому тут не потрібна, ніхто тобі не допоможе, крім мене”;

шантажують і кажуть: “якщо ти цього не зробиш, ти мене образиш”, або “я тебе покину тут одну”, чи “я зроблю твоє життя нестерпним” тощо.

Ознаки сексуальної експлуатації:

житло в обмін на дії непристойного характеру;

вимога надіслати інтимні фото;

сексуальні послуги за борги.

Наскільки сексуальна експлуатація є поширеним різновидом торгівлі людьми

За даними ООН, сексуальна експлуатація становить 79% серед усіх випадків торгівлі людьми. Цифри досліджень можуть відрізнятись, але слід розуміти, що цей вид експлуатації дуже прихований і майже невидимий.

"Більшість людей, на жаль, не звертаються по допомогу і не розуміють, які випадки підпадають під це визначення", - говорить Оксана Жолнович.

Можна навести кілька менш очевидних прикладів:

Жінкам можуть пропонувати житло в обмін на певні дії непристойного характеру;

Через соцмережі і месенджери можуть закидати жінок і дівчат вимогами надіслати фото інтимного характеру або виконати інші аналогічні дії, використовуючи шантаж;

Створюють певний борг, який потрібно швидко віддати. А оскільки такої суми в жінки може не бути, вимагають його відпрацювати певним способом;

Негативні наслідки такої експлуатації жахливі: зокрема, ризик розвитку посттравматичного стресового розладу (ПТСР).

Як уберегтися від ситуації торгівлі людьми

зробіть копії документів;

тримайте зв’язок із рідними та друзями;

повідомляйте про своє місцеперебування;

не залишайте паспорт на роботі.

Яких правил слід дотримуватися, аби не потрапити в ситуацію торгівлі людьми

зробіть копії чи сфотографуйте ваші документи, надішліть їх собі на електронну пошту чи збережіть на телефон;

щодня інформуйте своїх близьких про ваше місцеперебування та пропозиції, які надходять вам щодо поселення та працевлаштування;

дотримуйтеся правил безпечного пересування (наприклад, якщо вам потрібно сісти в авто до незнайомих людей сфотографуйте його номер та надішліть його близьким);

не залишайте свій паспорт як заставу потенційному кредитору або роботодавцю.

Детальніше можна ознайомитись із порадами, які ми розробили і розмістили, на сайті SafeWomen. Також багато корисної інформації про права потерпілих та дії свідків є у Safe Women бот в Телеграмі, який створено проєктом SURGe спільно з Міністерством соціальної політики та Національною поліцією. Формат чат боту дозволяє швидко отримати відповідь на найбільш поширені запитання. Знайти цей бот можна за його логіном @SafeWomen.

Куди звертатися щодо протидії торгівлі людьми:

1547 - Урядова гаряча лінія в Україні

112 - номер поліції в країнах ЄС

сайт: safewomen.com.ua

чат-бот SafeWomen) @safewomenbot

Що робити, якщо вас втягнули в ситуацію торгівлі людьми

В Україні варто звернутися до поліції або на Урядову гарячу лінію 1547. Під час звернення бажано описати всі подробиці.

"Якщо ви за кордоном, слід також негайно звертатися до поліції або на гарячу лінію. У країнах ЄС це 112 – спільний номер для всього союзу. Також вебсайт SafeWomen містить добірку важливих контактів у двадцяти восьми країнах, до яких можна звернутись у разі торгівлі людьми. Короткі та прості роз’яснення онлайн і контакти можна також знайти у нашому чат-боті @safewomenbot", - розповідає міністерка соцполітики Оксана Жолнович.

Алгоритм дій у разі пошуку людини за кордоном:

Терміново повідомте до поліції;

Зверніться до консульських або дипломатичних установ;

Зверністься на сайт або в чат @safewomenbot.

На жаль, часом буває, що потрапляння в ситуацію торгівлі людьми супроводжується зникненням людини. У Міністерстві внутрішніх справ України та Нацполіції розробили алгоритм дій: що робити, якщо людина зникла за кордоном.

"Мільйони наших співвітчизників змушені були виїхати за кордон через війну. Окрім звернення до поліції, насамперед потрібно постаратися опанувати свої емоції та не піддаватися паніці. Оскільки це лише дезорієнтує та може призвести до упущення важливих деталей. Поліція розпочне заходи з пошуку зниклої людини. Важливо не чекати, що ваші близькі вийдуть на зв’язок. Необхідно повідомляти про зникнення одразу, адже час має значення. Якщо ви не володієте мовою країни, у якій перебуваєте, рекомендуємо звернутися по допомогу до дипломатичних або консульських установ України за кордоном. Актуальні контакти ви можете знайти на вебсайті SafeWomen та у нашому чат-боті @safewomenbot", - радить українцям керівниця ініціативи з протидії торгівлі людьми проєкту "Супровід урядових реформ в Україні" Світлана Гаращенко.

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