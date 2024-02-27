Торгівля українською агропродукцією: Польща висунула свою умову

Приплив сільгосппродукції з України зробив виробництво нерентабельним не лише в Польщі, це починають відчувати фермери інших країн Європейського Союзу.

Про це заявив міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський на пресконференції після засідання Ради міністрів сільського господарства ЄС у Брюсселі в понеділок, 26 лютого.

“Деякі правила мають бути запроваджені у сфері торгівлі між Україною та Євросоюзом, особливо з Польщею. Польща, сільські жителі, фермери — всі ми допомогли Україні, українцям і хочемо продовжувати це робити. Але ми маємо відрізняти гуманітарну і військову допомогу від питань, пов'язаних з економічними умовами, від торговельного обігу, який має відбуватися на раціональних, нормальних засадах, відповідно до принципів ринкової економіки”, — сказав він.

Секерський також упевнений, що європейським фермерам необхідно надати фінансову допомогу, оскільки вони зазнали витрат на “зелений” курс і відкриття європейського ринку для агротоварів з-за меж ЄС не зі своєї вини.

Польський міністр зазначив, що Єврокомісія висунула надто високі, ірраціональні та дороговартісні вимоги в “зеленому” курсі, що мали протидіяти зміні клімату та сприяти відновленню довкілля, але на ділі призвели до банкрутства багатьох ферм.

“Це не означає, що ми не повинні діяти на захист клімату, просто це потрібно робити по-іншому. Європейська Комісія має перевірити ще раз свої плани”, — наголосив польський міністр.

Нагадаємо, польські фермери геть знахабніли. Мітингувальники скоїли наймасштабнішу диверсію проти українських аграріїв. Цього разу висипали з восьми вагонів просто на рейки українське збіжжя, зіпсовано близько двох сотень тонн кукурудзи. Обуренню українців немає меж. Адже поляки і близько не розуміють, як це — збирати врожай під обстрілами і на замінованих полях. Ціна українського зерна надзвичайно висока. Не зміг пройти повз цієї диверсії навіть Зеленський. Подробиці — в матеріалі ТСН.ua.

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