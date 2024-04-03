Торгували важкими психотропами: на Прикарпатті викрили наркосиндикат – подробиці

СБУ та Нацполіція нейтралізували організоване злочинне угруповання, яке виготовляло оптові партії важких психотропів на Прикарпатті. Щомісяця фігуранти могли виготовляти до 20 кг "товару" для його подальшого збуту через розгалужену мережу наркодилерів. Затримано організатора і трьох основних учасників наркосиндикату.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зловмисники облаштували на території регіону декілька лабораторій для синтезу особливо небезпечної психотропної речовини – амфетаміну.

Для охорони периметру підпільних цехів фігуранти запускали квадрокоптери із системою відеоспостереження.

Також "під замовлення" учасники угруповання продавали канабіс та наркотичний препарат "Субутекс". Підпільний бізнес дозволяв організаторам отримувати регулярний "прибуток" у понад 10 млн грн в місяць.

Для "відмивання" коштів наркоділки купували авто преміум-класу, як от BMW M8, Porsche Boxster та Alfa Romeo загальною вартістю у понад $200 тисяч.

У подальшому зловмисники планували розширювати свій наркобізнес та злочинний вплив на території західної України.

За даними слідства, лідерами угруповання були двоє рецидивістів, які раніше вже відбували покарання за наркоторгівлю.

Під час обшуків у затриманих виявлено: ⁠5 кг амфетаміну та канабісу; ⁠⁠обладнання для виробництва та фасування заборонених речовин; банківські картки, через які здійснювалися розрахунки; ⁠⁠готівку на загальну суму 300 тис. грн; ⁠⁠5 автомобілів преміум-класу.

За матеріалами СБУ затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України. Наразі вони під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, СБУ назвала прізвище одного з винних у ракетному ударі РФ по багатоповерхівці в Умані.

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