Торгував технікою з РФ та Білоруссю: кіберполіція викрила власника української групи компаній (відео)

Підприємець здійснював незаконну діяльність з країною-окупантом під час війни.

Попри повне торговельне ембарго проти Росії, власник компанії здійснював купівлю-продаж сільськогосподарської техніки з країни-агресорки. Також він торгував із Білоруссю.

Про це повідомляє кіберполіція України.

За інформацією правоохоронців, товари потрапляли до України через Європу завдяки "компаніям-прокладкам".

"Протиправну діяльність в рамках операції "Актив" викрили співробітники кіберполіції спільно зі слідчим управлінням поліції Київщини", - додали фахівці.

61-річний фігурант, який є одним із кінцевих бенефіціарів групи компаній, порушив заборону імпорту на митну територію України товарів з РФ.

Через офшорні компанії здійснювалася купівля-продаж сільськогосподарської техніки з Росії та Білорусі.

За місцем проживання фігуранта та на майданчиках зберігання сільгосптехніки правоохоронці провели обшуки.

На майно зловмисника накладено арешт, зокрема на банківські рахунки, де сумарно було близько 3-х мільйонів доларів, корпоративні права, 18 земельних ділянок, 26 нежитлових приміщень, приватні будинки та квартири, елітні автівки, а також на понад близько тисячі одиниць сільськогосподарської техніки і транспортних засобів.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 110-2 (Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Тривають слідчі дії.

Процесуальне керівництво здійснює прокуратура Київської області.

Нагадаємо, мешканці понівеченого росіянами будинку в Ірпені усіма силами намагаються відновити своє помешкання, доки його остаточно не зруйнувала зима. За документами, житло мають, але фактично - безхатьки. Загалом у місті пошкоджено 60 відсотків інфраструктури.

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