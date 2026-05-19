«Крах української металургії стане величезною катастрофою не тільки для України, але для всієї Європи, а соціальні наслідки у вигляді безробіття та недоотримання податків у місцеві бюджети області – загрозою. Торгівельна політика Євросоюзу має стати інструментом підтримки української економіки в той час, коли українці захищають Європу на фронті», - заявила вона.

За її словами, наразі Україна звільнена від застосування поточного захисного (safeguard) режиму торгівлі сталлю у ЄС, цей виняток має діяти до літа 2028 року. Але новий торгівельний захід передбачає застосування щодо України окремої тарифної квоти, а при її розподілі буде враховуватись «особливі проблеми безпеки» в Україні.

«Металургійна галузь є принципово важливою для здатності України виграти війну проти РФ. Ми маємо розглядати Україну як майбутнього члена та стратегічного партнера ЄС, а не як загрозу», - заявила Карін Карлсбро.

Під час виступу шведська європарламентарка нагадала, що українська металургія була та досі залишається стратегічною мішенню атак російських військ. «На минулому тижні я відвідала метзаводи в Кривому Розі, Дніпрі, Кам’янському та стала свідком жорстокої реальності. Після повномасштабного вторгнення ряд виробничих потужностей або розташовані на окупованих територіях, або були повністю знищені. Решта підприємств стикається з величезними витратами. Той факт, що українська металургія, попри всі труднощі, змогла функціонувати за цих обставин, має бути заохочений, а не покараний», - констатувала заступниця голови Комітету з міжнародної торгівлі Європарламенту.

Згідно повідомлення української промислової компанії «Інтерпайп», Карін Карлсбро минулого тижня відвідала «Інтерпайп Сталь» - найсучасніший в Україні електросталеплавильний комплекс. Генеральний директор компанії Лука Занотті та GR-директорка Наталія Сидорук презентували гості повний цикл «зеленого» виробництва сталі.

В «Інтерпайп» нагадали, що вже з 1 липня цього року українські металурги можуть отримати такі обмеження на поставку своєї продукції до Європи, негативний ефект від яких буде співставним із втратою сталевих потужностей у 2022 році. «Неможливість реалізовувати металопродукцію зумовить скорочення виробництва на метзаводах, що створить негативний мультиплікативний ефект та завдасть удару по економіці України та населенню, в першу чергу, в прифронтових регіонах», - підкреслюється у повідомленні.

Поряд із цим торгівельним викликом «Інтерпайп» стверджує, що вже втрачає клієнтів через помилку Єврокомісії при запровадженні «вуглецевого» податку CBAM. «Під час візиту Карін Карлсбро побачила, що «Інтерпайп Сталь» вже максимально відповідає філософії Green Deal та найжорсткішим екологічним євровимогам, тому «Інтерпайп» був абсолютно штучно позбавлений тих переваг, які вдалося досягти за рахунок найбільшої приватної екологічної інвестиції в промисловість вартістю майже $1 млрд.», - констатували в українській компанії.

