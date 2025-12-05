"Торгівля санкціями" та причетність до справи «Мідас»: що відомо про скандальну нардепку Ганну Скороход

Нардепка Ганна Скороход / Фото: Facebook Ганни Скороход / © Facebook

Зранку 5 грудня Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) провели обшуки у народної депутатки Ганни Скороход. За даними слідства нардепка може бути причетною до злочинної групи. Політикиню та її спільників підозрюють у вимаганні хабаря у розмірі 250 тисяч доларів США за включення конкурента до санкційних списків РНБО.

Водночас це лише один із низки гучних скандалів, які супроводжують політичну кар’єру Ганни Скороходу.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про нардепку та обшуки у її помешканні.

Хто така Ганна Скороход

Анна Костянтинівна Скороход народилася 14 січня 1990 року у Вишгороді Київської області. У 2013 році закінчила Київський національний університет культури та мистецтв (спеціальність «Тележурналіст, диктор і ведучий телепрограм») та водночас Національну академію внутрішніх справ України (спеціальність «Правознавство»).​

До того, як Скороход стала політикинею, вона працювала юристкою у Вишгородській міській раді (2008–2011), юрисконсультом у ЧАО «М-Сервис», заступницею директора з організаційно-правових питань ТОВ «Будівельний комбінат «Прогрес» (одним зі співвласників товариства на той час був її ексчоловік — Олексій Алякін).

Ганна Скороход

Скороход увійшла до Верховної Ради 2019 року як представниця партії «Слуга народу». Після вступу до парламенту, вона працювала в Комітеті з питань енергетики та житлово-комунального господарства.

15 листопада 2019 року Скороход виключили із фракції Слуга народу.

У липні 2020 року вона долучилась до депутатської групи «За майбутнє». Того ж року Скороход стала засновницею та керівницею громадської організації «Асоціація мам України».

З 21 вересня 2023 року Ганна Скороход стала головою Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства України у Міністерстві оборони та ЗСУ.

Нардепка Ганна Скороход / © Facebook

Відповідно до даних декларації за 2019 рік: від 2003 року Ганна Скороход має у спільній власності з громадянкою Маргаритою Скороход та Аллою Андрєєнко квартиру у Вишгороді Київської області площею 73,7 кв. м.

Від 2015 року Скороход має дві земельні ділянки по 12 тисяч 535 кв. м та ще володіє двома ділянками 30 тисяч 504 кв. м та 28 тисяч 691 кв. м у Дударкові Бориспільського району.

Від 2019 року вона має квартиру 98,6 кв. м у селі Гора Бориспільського району Київської області. У Вишгороді Скороход має об’єкт незавершеного будівництва — квартиру на 118,7 кв. метрів.

Особисте життя

Ганна Скороход була одружена з Олексієм Алякіним, російським бізнесменом. Після отримання українського громадянства у 2013 році, Алякін, який раніше володів банком «Пушкіно», придбав фірму «Прогрес» та працевлаштував туди свою дружину. Від цього шлюбу народився син Олексій.

Відомо, що Олексій Алякін був з 2000 року працював заступником голови департаменту промисловості мінмайна Росії. У 2003–2012 роках він керував московськими науково-дослідними інститутами. У 2012 році він став головним акціонером девелоперської компанії Potok, отримавши її від Сергія Полонського з умовою майбутнього викупу.

Олексій Алякін / © Фото з соціальних мереж

На початку 2013 року угода розвалилася, і Полонський звинуватив Алякіна у виведенні активів. До кінця 2013 року Алякіна визнали банкрутом у Москві, а в лютому 2014 року він продав свій останній банківський актив — частку в «Юнікорбанку».

Тоді (йдеться про 2023 рік) Олексій Алякін переїхав в Україну, отримав громадянство та заснував будівельну компанію «Прогрес Буд», зареєстровану в Борисполі.

Згодом чоловіка Алякіна неодноразово затримувало СБУ у 2018 та 2019 роках за запитом РФ.

За інформацією порталу «Моя Київщина», у 2023 році Олесій Алякін змінив прізвище на Левковський і розпочав прибутковий бізнес — його пов’язують із ТОВ «Хоббіт хаус». Ця будівельна компанія у 2023-2024 брала участь у 54 тендерах і отримала замовлення на будівництво укриттів на суму понад 189 млн грн.

Згодом народна депутатка Скороход повідомила про своє розлучення із Алякіним та заявила що перебуває у нових стосунках із депутатом Антоном Поляковим.

Ганна Скороход (ліворуч) та Антон Поляков (праворуч) / © Facebook

Вони готувалися до весілля, проте в жовтні 2021 року Поляков помер за дивних обставин. Сама нардепка вважає смерть свого нареченого навмисним вбивством.

Скандали у політичній кар’єрі Ганни Скороход

Під час виборів 2019 року Скороход успішно пройшла до парламенту як представниця партії «Слуга народу», отримавши значну підтримку на своєму окрузі (43,89% голосів, що становить 29 907 виборців).

Того ж року, під час засідання ради 14 листопада Скороход звинуватила свою фракцію в тому, що через її голосування щодо анбандлінгу (процес реорганізації великої корпорації з різноманітними активами — Ред.) «Нафтогазу» та земельної реформи затримали її колишнього чоловіка Олексія Алякіна.

У відповідь на звинувачення, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія звинуватив Ганну Скороход у хабарництві. За його словами, вона нібито вона пропонувала хабарі іншим депутатам, а її чоловік буцімто погрожував депутатам профільного комітету з енергетики та пропонував гроші.

Уже 15 листопада Скороход виключили з партії. Тоді нардепка назвала таке рішення політично вмотивованим, буцімто через те, що вона не голосувала за деякі закони.

Відповідаючи на закиди Арахамії, Скороход виступила із заявами про політичний тиск на її сім’ю та стверджувала, що колеги по фракції «Слуги народу» отримують гроші неофіційно. За її словами, депутати буцімто отримують п’ять тисяч доларів, а за керівні посади у фракції — 15 тисяч доларів. Водночас вона звинувачувала очільника Офісу президента Єрмака у тиску на депутатів.

Ганна Скороход / © УНІАН

У питанні декомунізації Скороход висловила незгоду: у грудні 2020 року вона заявила, що цей процес є «маразмом», і закликала українців «шанувати історію», пише Zaxid.net.

Згодом у серпні, 2023 року нардепка звинувачувала 30 корпус морської піхоти в призначенні на посади командирів бригад родичі високопоставлених генералів, які призводять до великих втрат у своїх підрозділах.

Тоді командування корпусу заявило, що Скороход «поширила неправдиву інформацію», та пригрозили нардепці позовом до суду.

У жовтні 2025 року Скороход долучилася до групи народних депутатів, які закликали Верховну Раду номінувати Дональда Трампа на Премію миру, пише «Hromadske». Вона обґрунтувала свій підпис прагненням засвідчити «свою лояльність та прихильність» президенту США.

Обшуки НАБУ та САП в помешканні Скороход

НАБУ та САП викрили злочинну групу, очолювану народною депутаткою України. Тривають слідчі дії.

За інформацією ЗМІ, які посилаються на джерела у правоохоронних органах, Скороход підозрюють в отриманні великого хабаря. Начебто задокументовано, як нардепка та двоє її спільників запропонували представнику компанії за 250 тисяч доларів забезпечити включення конкурента до санкційних списків РНБО. Вони отримали 125 тисяч доларів авансом, але, як виявилося, обманули «клієнта».

Обшуки у помешканні нардепки (8 фото) © НАБУ © НАБУ © НАБУ © НАБУ © НАБУ © НАБУ © НАБУ © НАБУ

Гроші посадовцям РНБО не передали, бо зловмисники не змогли знайти корупціонера. Щоб підстрахуватися, вони навіть вимагали від представника компанії боргову розписку на суму авансу. У результаті, народній депутатці, її помічнику та спільнику висунуто офіційні підозри.

Водночас 5 грудня про обшуки у своєму помешканні повідомила Ганна Скороход. Вона зазначила, що нічого не приховує, її діяльність прозора, і вбачає у діях «тиск на опозицію через її принципову позицію».

«Мені нічого приховувати, моя діяльність — на долоні. Втім, час та контекст цих подій наштовхують на однозначні висновки: вбачаю в цьому прямий тиск на опозицію та спробу заблокувати мою політичну діяльність через принципову позицію», — написала Скороход у Facebook.

Допис Ганни Скороход на Facebook / © Facebook

Згодом НАБУ опублікувало відео, на якому зафіксовано, як учасники злочинної організації обговорюють реалізацію схеми.

Ганна Скороход та її ймовірна причетність до справи «Мідас»

Прізвище Скороход фігурує у розслідуванні НАБУ і САП під кодовою назвою «Мідас», що стосувалося корупції в енергетиці.

Колишній голова «Укренерго» Володимир Кудрицький, посилаючись на записи НАБУ, заявив, що помічник зрадника Деркача Ігор Миронюк на псевдо «Рокет» планував використовувати Скороход для подання депутатських запитів. Кудрицький підтвердив, що депутатка регулярно надсилала запити до «Укренерго», а її діяльність у ТСК по енергетиці, на його думку, була спрямована на захист фігурантів корупційних схем.

Сама ж народна депутатка категорично заперечила свою причетність, стверджуючи, що не відправляла згаданих запитів і нічого про них не знала. У коментарі виданню «BBC News Україна» Скороход зазначила, що ані Миронюк, ані Басов (фігуранти операції «Мідас» — Ред.) не зверталися до неї із пропозицією написати будь-який запит, тому вона «не розуміє, про що йдеться» у цитаті, озвученій прокурором САП під час засідання Вищого антикорупційного суду 12 листопада.

«Вважаю це інформаційним нападом з боку представників глобалістів та соросят в Україні, оскільки цей брєд розносився виключно на їхніх інформаційних ресурсах. Я проти них завжди виступала, оскільки вважаю, що вони наробили в країні багато біди, як і їхні представники у світі загалом», — зазначила депутатка.

