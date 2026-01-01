"Торгували" голосами у Раді і платили "тіньову зарплату": суд обрав запобіжний захід 5 нардепам

Всім п’ятьом підозрюваним нардепам обрано запобіжні заходи / © Associated Press

П’ятьом нардепам, яких вважають учасниками організованої злочинної групи у Верховній Раді, обрали запобіжний захід.

Про це передає преслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

На сьогодні всім підозрюваним депутатам вручено клопотання про застосування запобіжних заходів. Слідчий суддя ВАКС застосував запобіжні заходи у вигляді застави всім 5 народним депутатам.

Суд визначив двом підозрюваним по 40 млн гривень та 30 млн гривень, іншим двом — по 20 млн гривень, пʼятому депутату — 16,6 млн гривень.

Також суд поклав на всіх підозрюваних процесуальні обовʼязки, серед яких носіння електронного засобу контролю.

Що відомо про незаконну схему у Верховній Раді

Нагадаємо, 27 грудня 2025 року п’ятьом народним депутатам вручили підозру. Наразі перевіряються факти можливого створення та діяльності організованої групи. Ця група могла існувати ще від 2021 року. До її складу входили народні депутати України, щоб одержувати хабарі за прийняття / неприйняття відповідних законопроєктів.

Згідно з розподіленими ролями частина учасників організованої групи відповідала за контроль та координацію інших учасників, доводила до їхнього відома інформацію щодо проєктів законів та постанов, а також змін, які потрібно було підтримати, проголосувавши «за», або, навпаки, відхилити, проголосувавши «проти». Крім того, до кола питань, делегованих організатором групи, входили одержання, розподіл та передача народним депутатам України грошей.

Інші учасники групи мали дотримуватись виконавчої дисципліни, неухильно підтримувати позицію щодо голосування «за» або «проти», бути присутніми в сесійній залі в день голосування.

За виконання всіх вказівок вони отримували грошові кошти, які надавались як особисто, так і через інших учасників організованої групи.

Сума неправомірної вигоди визначалась «показником ефективності голосувань», який залежав від кількості підтриманих кожним конкретним народним депутатом України проєктів постанов та законів, а також їх присутності на пленарних засіданнях.

«Тіньова зарплата» нардепів становила від 2 000 до 20 000 доларів США. При цьому щонайменше з вересня 2022 року по листопад 2022 року розмір неправомірної вигоди складав 2 000 доларів США, а щонайменше із серпня 2025 року — вже 5 000 доларів США.

Розподіл грошей, як правило, здійснювався щочетверга на початку наступного місяця за підсумками виконання учасниками організованої групи вказівок організатора, наданих як особисто, так і через інших учасників організованої групи, за попередній місяць.

Зафіксовано одержання з листопада по грудень поточного року учасником вказаної організованої групи — народним депутатом України неправомірної вигоди в сумі не менше ніж 145 000 доларів США із забезпеченням подальшого її розподілу серед інших народних депутатів України.

ЗМІ дізналися імена нардепів, які фігурують у цій гучній справі. Спочатку були відомі три прізвища. Згодом видання «РБК-Україна» назвало всі 5 прізвищ.