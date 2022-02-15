Торкався і ліз цілуватись: на Львівщині п'яний вчитель чіплявся до школярки під час поїздки в Карпати

Вчителю загрожує 5 років в'язниці.

На Львівщині 28-річний вчитель фізкультури ліцею №21 під час поїздки з школярами в Карпати вчиняв розпусні дії щодо 15-річної учениці. Чоловік напився, поліз до дівчини під футболку і намагався її поцілувати.

Про це розповіла мати постраждалої Олена Крамаренко. У поліції за цим фактом розпочали кримінальне провадження.

Усе трапилось у суботу, 12 лютого, в одному із сіл Стрийського району. Жінка відпустила у подорож свою доньку із класом та вчителем, який запевнив, що все буде гаразд.

"Як потім з'ясувалося, вчитель там і сам пив, і дозволяв дітям пити. Після 17 години мені дзвонить донька і каже, що вчитель ліз до неї цілуватися. Вона як могла закривалася від нього, але він чотири рази ліз до неї цілуватись, а потім і взагалі поліз під футболку", - розповіла мати.

За її словами, донька бурхливо відреагувала на дії вчителя і влаштувала скандал. Педагог спочатку нібито просив школярку забути про інцидент, але потім почав налаштовувати інших дітей проти неї.

"Мені їхати до того селища 2,5-3 години. Я одразу виїхала, але вирішили не чекати так довго, і донька викликала поліцію. Поки не було поліції її всі цькували. Навіть хазяйка будиночку звинувачувала мою доньку, що вона такі їй проблеми влаштувала", - додала жінка.

Мати постраждалої приїхала і також написала заяву до поліції. У цей час педагог поводився агресивно, каже жінка. Правоохоронці узяли в усіх тести на стан алкогольного сп'яніння. Жінка підкреслила, що донька була твереза.

"Однокласники, та частина, що спочатку підтримувала доньку, побоялися захищати її самі і стали на сторону вчителя. Стосовно цього факту є навіть переписка дітей", - розповіла вона.

За словами жінки, вчитель зателефонував їй наступного дня і просив мирно вирішити питання. Але продовжив налаштовувати однокласників проти доньки, додала вона.

"Зі школи мені поки ніхто не дзвонив, класний керівник слухавку не бере навіть від поліції, повідомлення ігнорує. Директора у понеділок у школі не було, буду у вівторок розмовляти. У доньки сильний стресс, дуже пригнічена, потрібна підтримка психолога", - поділилася мати дівчини.

Наразі проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події. У поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.156 - розбещення неповнолітніх. Вчителю загрожує обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, що у Харкові в холі одного зі спортивних закладів невідомий чоловік чіплявся до неповнолітніх дівчат. Він впродовж кількох днів "чергував" у фойє і намагався завести знайомство з неповнолітніми.

У Львові чоловік чіплявся до жінок на вулиці

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