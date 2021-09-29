Торкався і показував статеві органи: під Дніпром 62-річний чоловік розбещував сусідських дівчаток

Торкався і показував статеві органи: під Дніпром 62-річний чоловік розбещував сусідських дівчаток

Про чіпляння сусіда дівчатка розповіли матері, а та заявила до поліції.

У Дніпропетровській області 62-річний чоловік розбещував малолітніх сусідок. Він запрошував дітей до себе у гості, а там чіплявся.

Про це повідомляють у телеграм-каналі "Х*Днепр".

До поліції 26 вересня звернулася мешканка селища Солоне Дніпропетровської області і повідомила, що її сусід розбещує її доньок 9 та 11 років.

Жінка розповіла, що 62-річний чоловік систематично запрошував дітей у гості. Там він оголював свої статеві органи і торкався ними до дітей.

Про це матері розповіли самі дівчатка.

Правоохоронцями вирішується питання про обрання 62-річному чоловікові запобіжного заходу.

Нагадаємо, що правоохоронці затримали жителів Миколаєва та області. Їх підозрюють у створенні, зберіганні та розповсюдженні дитячої порнографії.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання