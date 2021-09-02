Торт, національний рекорд та концерт: як в Одесі святкують День міста

Торт, національний рекорд та концерт: як в Одесі святкують День міста

Сьогодні, 2 вересня, Одесі виповнюється 227 років з дня її заснування.

Сьогодні, 2 вересня, в Одесі святкують День міста. Від самого ранку місто наповнилося атмосферою свята. У місті чергують поліція та бригади "швидкої" допомоги.

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Урочисті заходи до Дня народження Одеси традиційно стартували з покладань квітів. Почесні громадяни міста вшанували пам'ять засновників і видатних одеситів, пише видання "Думская".

Зранку на Думській курсанти урочисто підняли прапор Одеси.

Основні заходи заплановані на вечір. Однак у Приморському районі вже почалися розваги для дітей. Так, можна зробити писанки, картини, зайнятися випалюванням по дереву. Також є гарні фотозони.

А біля пам'ятника Дюку всі охочі могли з'їсти шматочок святкового торта.

Думская

Незвичайний подарунок у 227-й День народження Одеси зробили любителі морських прогулянок на каяках та САП-дошках. 409 учасників встановили національний рекорд, коли всі разом вийшли в море.

Учасники національного рекорду планували вийти в море та зустріти там світанок, тому зібралися, коли ще було темно. Погода була не дуже літньою, стовпчик термометра показав +15. За прогнозом, сьогодні мав бути дощ з вітром, тому встановлення рекорду було під питанням, але як тільки перші човни вийшли в море, сталося диво - вітер вщух, але через сильну хмарність сонце все одно не було видно.

На Морвокзалі вже змонтували сцену, де сьогодні о 19:00 розпочнеться гала-концерт. О 23:00 заплановано святковий салют.

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