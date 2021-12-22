Тортури на анексованому півострові: кримський татарин заявив про катування під час затримання

Тортури на анексованому півострові: кримський татарин заявив про катування під час затримання

У чоловіка обшукали будинок і забрали на допит.

Кримський татарин Наріман Аметов, якого затримали російські силовики під час обшуку, заявляє про катування.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 22 грудня.

Також читайте В ООН схвалили оновлену резолюцію щодо прав людини в окупованому Криму: подробиці

До оселі Нарімана Аметова ФБС навідалася нібито через підрив газопроводу в селищі Перевальне. Чоловіка майже одразу забрали на допит. Далі обшукували будинок уже без нього.

За словами Аметова, його били електричним струмом, зрештою змусили пройти поліграф і підписати документи про те, що активіст не має жодних претензій до силовиків. Лише після цього чоловіка відпустили і наказали про все мовчати.

Нагадаємо, зранку у п'ятницю, 17 грудня, до дому Нарімана Ахметова у Старому Криму на анексованому півострові прийшли з обшуками. Потім забрали нібито у Сімферополь для розмови. Наріман Ахметов постійно відвідував судові засідання у політично мотивованих справах кримських татар у Криму та у Росії, брав активну участь у громадських ініціативах.

Читайте також: