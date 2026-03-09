Тортури, депортація та вилучення майна: що сталося з українськими інкасаторами в Угорщині

МЗС України

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на грубе порушення Угорщиною прав громадян України під час їхнього утримання в Будапешті.

Коментар відомства оприлюднено на офіційному сайті МЗС України.

«5 березня 2026 року силовими структурами Угорщини на кільцевій дорозі міста Будапешт були затримані семеро співробітників та два автомобілі служби інкасації АТ "Державний ощадний банк України", які здійснювали перевезення з міста Відень в Україну цінного вантажу на виконання міжнародного контракту між Raiffeisen Bank International AG (Австрія) та АТ "Ощадбанк". Вантаж, який везли з Австрії в Україну, був оформлений згідно з міжнародними правилами перевезень та чинних європейських митних процедур», — наголошується у повідомленні.

За даними українського МЗС, угорська сторона знала про те, що інкасатори не були озброєні, водночас затримання громадян України здійснювалося угорським Антитерористичним центром. У затриманні було задіяно бронетранспортер, бійці Антитерористичного центру, які проводили затримання, мали на озброєнні кулемети та гранатомети.

Тортури, тиск та ігнорування медичних потреб

Після повернення громадян до України стали відомі подробиці затримання та поводження з ними, які вказують на грубе порушення Угорщиною своїх міжнародно-правових зобовʼязань, зокрема Європейської конвенції з прав людини та Віденської конвенції про консульські зносини.

Хоча затримані мали статус свідків, їх 28 годин тримали в кайданках, а також перевозили увесь час із зав’язаними очима.

У громадян України було вилучено особисті речі, зокрема мобільні телефони, і позбавлено можливості повідомити про своє затримання та місце перебування рідних, Посольство України в Угорщині або роботодавця. Більшість особистих речей, вилучених під час затримання, не повернули.

Під час погіршення стану здоров’я одного із затриманих, який є особою з інвалідністю і потребує спеціального режиму харчування та регулярного приймання ліків, медичну допомогу було надано лише після того, як він знепритомнів. Водночас хворому на цукровий діабет силоміць вкололи препарат, після якого у нього різко піднявся рівень цукру в крові та почалася гіпертонія, і його змушені були доправити до госпіталю.

«Угорські правоохоронці зробили все можливе, щоб позбавити затриманих українців будь-якої підтримки. На затриманих чинився психологічний та фізичний тиск», — наголосили в МЗС.

Перешкоджання консульській допомозі та адвокатському захисту

В порушення всіх загальноприйнятих норм громадянам України не було забезпечено можливості давати свідчення рідною мовою, з українцями спілкувалися російською.

Затриманим не було надано можливості скористатися адвокатським захистом, ігноруючи як прохання затриманих, так і звернення найнятого для їхнього захисту адвоката.

Попри офіційні запити Посольства України про допуск консула до співвітчизників та прохання самих затриманих, угорські правоохоронці унеможливили проведення такої зустрічі.

У повідомленні слідчого підрозділу Національної податкової та митної служби Угорщини Посольству України було зазначено про можливість присутності консула під час слідчих дій із затриманими співвітчизниками. Проте в подальшому співробітники причетних угорських служб або уникали спілкування з представникам дипустанови або надавали неправдиву інформацію про місце перебування громадян України.

Депортація без доказів

МЗС України вважає неприйнятними і неадекватними такі дії угорської влади, які є цинічним порушенням низки положень Європейської конвенції з прав людини, Віденської конвенції про консульські зносини та українсько-угорської консульської конвенції.

Хоча доказів причетності затриманих громадян України до протиправних дій не було і вони увесь час мали статус свідків, за поданням угорського Управління захисту Конституції 6 березня 2026 року угорською стороною було ухвалено рішення про депортацію українців та трирічну заборону на в’їзд на територію Шенгену. Зазначене має вигляд покарання громадян України, які не надали потрібні угорській стороні свідчення.

Чи буде реакція на «державний бандитизм»?

Міністерство закордонних справ України нагадує також про вимогу негайно повернути викрадені автотранспорт українського державного банку, та цінності, що перевозилися.

Відомство наголошує на неприйнятності таких свавільних дій, які можуть прирівнюватися до захоплення заручників і викрадення майна.

У МЗС наполягають на необхідності рішучої реакції на європейському рівні на цей державний бандитизм.

Вимога справедливості

Міністерство закордонних справ України вимагає притягнення до відповідальності всіх осіб, винних у викраденні громадян України, грубому поводженні з ними, тиску, залякуванні та знущаннях, відмові у доступі до консульської допомоги, медикаментів, позбавленні звʼязку та інших порушеннях їхніх прав, а також викрадення майна і цінностей АТ «Ощадбанк».

«Українська сторона добиватиметься справедливості всіма наявними національними та міжнародними правовими засобами. Україна залишає за собою право на належні заходи реагування», — резюмується у повідомленні МЗС.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав затримання працівників «Ощадбанку» захопленням заручників та частиною передвиборчого шантажу з боку Угорщини. Україна готує дипломатичну відповідь та не виключає впровадження санкцій.

6 березня стало відомо, що сімох українців повернули додому після затримання в Угорщині.