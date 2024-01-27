Тотальна мобілізація з 18 років: підполковник ЗСУ запропонував план перемоги

Мобілізовані не обов'язково повинні відправлятися на передову, а можуть працювати на оборонних підприємствах, в тилу чи логістиці.

Підполковник ЗСУ Михайло Ніколов, якого називають легендарною постаттю на фронті з 2014 року, вважає, що для перемоги у війні в Україні недостатньо лише виконувати план мобілізації.

Про це він говорив на YouTube-каналі військового оглядача Юрія Бутусова.

За його словами, сьогодні слід вирішити мету призову на військову службу: “ми хочемо виконати план мобілізації чи ми хочемо перемогти”.

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“Для того, щоб не програти, необхідно не просто провести план мобілізації – необхідні драконівські методи. Як я це бачу, це тотальна мобілізація всього чоловічого та жіночого населення із 18 років. Не обов'язково це має бути передова, це можуть бути якісь оборонні підприємства, це може бути тил, логістика. Можна в якусь іншу обгортку загорнути – резервісти тощо, але з 18 років, включаючи жінок”, - запропонував військовий.

Окрім того, на його думку, необхідно залучити до виконання бойових завдань ув’язнених.

“Йде війна 10 років, невже не навчилися робити зміни до законодавства. Скільки потрібно під час жорстокої війни, коли гинуть тисячі людей, скільки потрібно часу, щоб прийняти вольове рішення, взяти відповідальність на себе?" - задав риторичне питання Михайло Ніколов.

Нагадаємо, в Україні обговорюється можливість призову на службу до армії ув'язнених та ексв'язнів.

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