Тотальне замінування: в чотирьох населених пунктах Херсонщини неможливо відновити газопостачання

Територія всіяна мінами.
У Херсонському районі чотири населені пункти з 26 залишаються без газопостачання.
Про це Facebook повідомили в АТ "Херсонгаз".
Наголошується, що через тотальне замінування території фахівці "Херсонгазу" не можуть оглянути та визначити обсяги пошкодження підземного газопроводу.
"На сьогодні з 26 населених пунктів Херсонського району, 4 досі залишаються без газопостачання через тотальне замінування території, де розміщено підвідний підземний газопровід. Немає можливості здійснити навіть його огляд на пошкодження та визначити обсяги ремонтних робіт", - йдеться у повідомленні.
У товаристві наголошують, що за першої можливості працівники зможуть розпочати обстеження та відновлення газових мереж.
Нагадаємо, на Харківщині у Балаклійському районі співробітник обленерго підірвався на міні-"пелюстці". Його з мінно-вибуховою травмою та багатоуламковими переломами пальців правої стопи госпіталізували.
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