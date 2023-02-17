Тотальне замінування: в чотирьох населених пунктах Херсонщини неможливо відновити газопостачання

У Херсонському районі чотири населені пункти з 26 залишаються без газопостачання.

Про це Facebook повідомили в АТ "Херсонгаз".

Наголошується, що через тотальне замінування території фахівці "Херсонгазу" не можуть оглянути та визначити обсяги пошкодження підземного газопроводу.

"На сьогодні з 26 населених пунктів Херсонського району, 4 досі залишаються без газопостачання через тотальне замінування території, де розміщено підвідний підземний газопровід. Немає можливості здійснити навіть його огляд на пошкодження та визначити обсяги ремонтних робіт", - йдеться у повідомленні.

У товаристві наголошують, що за першої можливості працівники зможуть розпочати обстеження та відновлення газових мереж.

Нагадаємо, на Харківщині у Балаклійському районі співробітник обленерго підірвався на міні-"пелюстці". Його з мінно-вибуховою травмою та багатоуламковими переломами пальців правої стопи госпіталізували.

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