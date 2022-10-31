"Тотально заощаджуймо, система не може впоратися": жителів Дніпропетровщини закликали економити електрику

Жителів Дніпропетровщини просять економити електроенергію особливо від 6:00 до 11:00 та від 17:00 до 23:00 год.

Сьогодні, 31 жовтня, жителів Дніпропетровської області закликали максимально економити електрику через навантаження на систему електропостачання, що виникло у зв'язку з російськими обстрілами.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Через проблеми з електропостачанням на Дніпропетровщині розпочалися відключення електроенергії.

"В області енергетична тривога. Знову розпочалися відключення електрики. Система не може впоратися з навантаженням через вранішні удари росіян. Тотально заощаджуймо! Особливо від 6:00 до 11:00 та від 17:00 до 23:00. Стосується кожного - мешканців, підприємств, громад", - повідомив Резніченко.

Обстріли України 31 жовтня

Сьогодні вранці росіяни під час повітряної тривоги поцілили по об’єктах енергетичної інфраструктури у Дніпрі та Павлограді, внаслідок чого виникли сильні руйнування.

Окрім цього Росія атакувала українські об'єкти енергетичної інфраструктури і в інших областях України. Внаслідок цього у низці регіонів та у Києві наразі відсутнє електро- та водопостачання. Через це українців наполегливо закликають обмежити використання електроенергії.

Під час атаки РФ Повітряні сили Збройних сил України збили 44 з 50 ворожих крилатих ракет.

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