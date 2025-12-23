ТСН у соціальних мережах

ТОВ "Р1 Технолоджіз" : українська технологічна мультиагенція отримала відзнаку "Компанія року"

«Р1 Технолоджіз» заявляють, що їхній продукт працює за принципом «єдиного вікна».

У 2022 році в Україні почала працювати компанія «Р1 Технолоджіз», яка розробила цифрову платформу Y2P («Як Два Пальці») для страхових агентів.

Як повідомляють у компанії, ідея створення сервісу виникла після багаторічної роботи з агентами та страховими компаніями. За їхніми спостереженнями, значна частина процесів на страховому ринку залишалася технічно застарілою: для оформлення полісів агентам доводилося працювати з кількома програмами, вручну переносити дані та заповнювати численні форми.

У «Р1 Технолоджіз» заявляють, що їхній продукт працює за принципом «єдиного вікна» — агент отримує доступ до страхових продуктів різних компаній в одному цифровому кабінеті без потреби використовувати кілька платформ.

Засновник компанії Олександр Родін зазначає, що платформа створювалася з акцентом на зменшення технічної рутини в роботі агентів.

«Ми хочемо, щоб агент витрачав свій час не на боротьбу з системою, а на людей. Страхування — це про довіру, спокій і турботу. Наше завдання — забрати технічну рутину і дати агенту можливість бути справжнім радником клієнта, сьогодні Y2P — це не просто посередник між агентом і страховими компаніями. Це повноцінна технологічна екосистема, що включає у себе високотехнологічний кабінет страхового агента з інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом, широким вибором страхових продуктів і набором інструментів для зручної роботи. Для нас важливо, щоб наші партнери відчували себе не користувачами системи, а частиною спільноти. Ми розуміємо, що їхній успіх — це й наш успіх», — пояснив Родін.

За його словами, платформа включає особистий кабінет страхового агента з інтерфейсом для роботи з різними страховими продуктами та інструментами оформлення полісів.

Компанія «Р1 Технолоджіз» — доводить, що страхування може бути технологічним, зручним і сучасним, щоб кожен агент відчув: робота зі страхуванням може бути простою — як два пальці
 Детальніше про компанію та її можливості — на офіційному сайті y2p.online.

