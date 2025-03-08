Товариш випадково натиснув на курок: на Одещині загинув 16-річний хлопець 

В одному з сіл Подільської громади сталася трагедія - там загинув 16-річний хлопець.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

"Слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції виявила тіло юнака з вогнепальним пораненням грудної клітки", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські попередньо встановили, що ввечері двоє місцевих 16-річних хлопців пішли до кар'єру постріляти з рушниці. Там під час фотографування юнак, який позував із рушницею, випадково натиснув на курок, і стався постріл. В результаті його товариш отримав вогнепальне поранення і загинув.

Слідчі направили тіло хлопця на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 119 Кримінального кодексу України, якою кваліфікується вбивство через необережність.

Раніше повідомлялося, що на Закарпатті 33-річний батько зарізав свою 1-річну дитину. Більше про це читайте у новині.

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