Товк по голові тупим предметом: на Буковині пасинок вбив вітчима (фото, відео)

Між чоловіками стався конфлікт, який завершився смертю.

У понеділок, 22 листопада, в селі Череш Чернівецького району 36-річний пасинок вбив 63-річного вітчима.

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Як розповіли у поліції Чернівецької області, поліцейські виявили у будинку за місцем проживанням тіло 63-річного чоловіка з ознаками насильницької смерті.

Поліціейсь оперативно встановили обставини події та затримали особу, причетну до вбивства. Ним виявився 36-річний пасинок померлого, котрий раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.

Правоохоронці з’ясували, що під час спільного розпивання алкогольних напоїв між чоловіками виникла суперечка, під час якої молодик наніс удар тупим предметом по голові вітчима. Від отриманих травм чоловік помер.

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Поліцейські затримали підозрюваного, зараз вирішується питання про повідомлення йому підозри у скоєнні кримінального правопорушення за ознаками частини 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу. За скоєне чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

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