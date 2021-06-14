"Той, для кого танець був життям": Зеленський висловив співчуття з приводу смерті Григорія Чапкіса

Президент пригадав, як колись брав участь у шоу "Танці із зірками", де його виступи оцінював легендарний хореограф.

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття з приводу смерті легендарного українського хореографа, судді проєкту "Танці з зірками" Григорія Чапкіса, якого не стало 13 червня.

Такий допис глава держави розмістив у Facebook 14 червня.

Також читайте Помер Григорій Чапкіс: реакція зірок на смерть легендарного хореографа

"Пішов з життя Григорій Миколайович Чапкіс. Великий танцівник, людина, особистість. З незламним характером, із сильною енергетикою, з бажанням жити та неповторним "рухом на паркеті". Ніколи не забуду його школу, його внесок в історію українського танцю.

І завжди пам’ятатиму його "Пара номер п'ять сьогодні була, можливо, і кращою, але не настільки, як я" (Зеленський раніше брав участь у шоу "Танці із зірками", разом з Оленою Шоптенко вони виходили на паркет під номером п'ять. - Ред.). Невиправний оптиміст, той, з кого дійсно хотілося брати приклад. Той, для кого танець ніколи не був роботою, натомість був його життям.

Для мене Григорій Миколайович – назавжди! Як і його слова: "Треба рухатися до останнього подиху". Раджу не забувати цю фразу всім нам. Назавжди в наших серцях", - написав Зеленський.

Нагадаємо, що Григорій Миколайович Чапкіс помер у 91 рік. Про смерть легендарного хореографа стало відомо 13 червня. Сумну звістку підтвердив син зірки Грег Чапкіс. Він також розповів, що стало причиною смерті.

Артист захоплював своєю жагою до життя, він пережив голод, війну та репресії, але зумів підкорити сцену й досягнути визнання. Редакція сайту ТСН.ua пропонує пригадати біографію зірки.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання