Атака РФ на Одесу / © ДСНС

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Російські дрони «Шахед» 18 листопада вдарили по житлових будинках у центрі Одеси, а коли на місце прибули екстрені служби — атакували повторно. Такий свідомий удар по людях показує справжнє ставлення Росії до мирних переговорів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

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Зеленський уточнив, що росіяни завдали повторних ударів саме тоді, коли на місце вже приїхали рятувальники та поліція. Коментуючи обстріл житлових кварталів, президент зазначив: такі дії Москви суперечать її заявам про бажання миру.

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«Жорсткий і свідомий удар просто по людях, по життю. І ще один доказ того, чого насправді хочуть росіяни і як насправді вони ставляться до дипломатичних зусиль. Без посилення світового тиску на Росію, без реальної підтримки України у Росії не буде справжнього мотиву для деескалації і переходу до миру. Той, хто хоче домовлятись про мир, не нарощує вбивства», — заявив Володимир Зеленський.

Також Зеленський висловив вдячність міжнародним партнерам, які усвідомлюють цю ситуацію та продовжують підтримувати Україну на належному рівні.

«Готуємо й нові рішення для захисту України, нові пакети підтримки і нові спільні з партнерами кроки на підтримку дипломатії», — підсумував президент.

Атака РФ на Одесу — останні новини

Нагадаємо, російські війська завдали удару по Одесі. У центральній частині міста пошкоджено житловий будинок, а в Мережі з’явилися кадри з димом і вогнем на місці атаки.

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Очільник Одеської МВА Сергій Лисак повідомив, що росіяни цілеспрямовано атакують центр Одеси, аби зруйнувати будівлі, які є частиною світової історичної та культурної спадщини.

На місцях атак наразі триває ліквідація наслідків. Людям надають медичну допомогу.

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