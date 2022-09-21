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"Той самий психологічний тиск, що й з висадкою десанту": в Чорному морі заходилися маневрувати ворожі катери і кораблі

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"Той самий психологічний тиск, що й з висадкою десанту": в Чорному морі заходилися маневрувати ворожі катери і кораблі

Фото: Associated Press

Російські окупанти намагаються психологічно тиснути на українців у Чорному морі.

Зараз там маневрує корабельне угруповання ворожого флоту.

Про це повідомляють в ОК "Південь".

"В Чорному морі маневрує корабельне угруповання ворожого флоту з 12 катерів/кораблів, серед яких 3 надводних ракетоносії, а значить і 24 ракети "Калібр", і 2 великих десантних кораблі разом з десантних катером. Той самий психологічний тиск із загрозою висадки десанту", - йдеться в повідомленні.

В ОК "Південь" звернули увагу громадян на підвищену небезпеку, зокрема у прибережній зоні, в районі розташування об’єктів критичної інфраструктури, зважаючи на зміну тактики ворога.

Нагадаємо, що російські окупанти скерували 2 ударні дрони на Очаків. ЗСУ один збили.

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