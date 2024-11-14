Той, що "не має аналогів": армія РФ втратила черговий танк Т-90М "Прорив" (відео)

Окупанти втратили черговий "непереможний" танк Т-90М "Прорив". Так, по ньому активно відпрацювали українські дрони на Курахівському напрямку.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

Армія РФ втратила черговий танк Т-90М "Прорив"

Завдання виконали оператори підрозділу "Злюки Бобри".

"Ось і вся велич та міць гордості російського оборонпрому, "аналоговнетного" танка Т-90М "Прорив". Лежати в канаві черевом догори, поки тебе мучать українські дрони", - іронічно написав Бутусов.

Раніше окупанти продемонстрували справжнє жертвоприношення на Курахівському напрямку. Так, транспорт армії РФ висадив солдатів прямо під скиди українських дронів.

Читайте також: