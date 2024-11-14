Той, що "не має аналогів": армія РФ втратила черговий танк Т-90М "Прорив" (відео)

Ворог постійно втрачає цю техніку.
Окупанти втратили черговий "непереможний" танк Т-90М "Прорив". Так, по ньому активно відпрацювали українські дрони на Курахівському напрямку.
Про це пише журналіст Юрій Бутусов.
Завдання виконали оператори підрозділу "Злюки Бобри".
"Ось і вся велич та міць гордості російського оборонпрому, "аналоговнетного" танка Т-90М "Прорив". Лежати в канаві черевом догори, поки тебе мучать українські дрони", - іронічно написав Бутусов.
Раніше окупанти продемонстрували справжнє жертвоприношення на Курахівському напрямку. Так, транспорт армії РФ висадив солдатів прямо під скиди українських дронів.
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