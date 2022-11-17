Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Той, що пройшов крізь вогонь: який вигляд має обгорілий від обстрілів на Київщині кіт через 7 місяців після порятунку

Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
Дата публікації
Перегляди
651
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Той, що пройшов крізь вогонь: який вигляд має обгорілий від обстрілів на Київщині кіт через 7 місяців після порятунку

Волонтери виходили кота, який обгорів в результаті російських обстрілів у квітні на Київщині.

Його світлини облетіли весь світ. Кіт зі спаленої і розтрощеної Андріївки на Київщині став символом незламності. Тварина, незважаючи на численні опіки, вижила і прийшла до людей після звільнення населеного пункта. Обгорілого кота забрали власники одного з магазинів..

Через 7 місяців після цього випадку вони показали, який вигляд має врятований кіт. Світлини розмістили на сторінці магазину, команда якого піклувалася про чотирилапого.

Кота назвали Феніксом, на честь птаха, який відроджується з попілу.

"Фенікс, минуло 7 місяців. Вже майже 5 кг несамовитого, неймовірно пухнастого, українського звірячого щастя. Контраст, авжеж, невимовний. Терпіння, любов, знову терпіння… і ось що вродило. Cамі подивіться, це ж щастя, як воно є", - написали опікуни кота.

©

Нагадаємо, що у квітні 2022 року у спаленій і понівеченій після окупації Андріївці знайшли кота. Тварина була вся в опіках від вусів до хвоста.  Зоохахисники навіть думали, що внаслідок опіків і вибухів кіт втратив зір та слух.

©

Також раніше повідомлялося, що у Дніпрі виходжують кота, якого витягли з-під завалів АТП після  ракетного обстрілу. Тварину знайшли майже за добу - кіт був контужений і нічого не чув. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
651
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація