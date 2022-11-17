Той, що пройшов крізь вогонь: який вигляд має обгорілий від обстрілів на Київщині кіт через 7 місяців після порятунку

Волонтери виходили кота, який обгорів в результаті російських обстрілів у квітні на Київщині.

Його світлини облетіли весь світ. Кіт зі спаленої і розтрощеної Андріївки на Київщині став символом незламності. Тварина, незважаючи на численні опіки, вижила і прийшла до людей після звільнення населеного пункта. Обгорілого кота забрали власники одного з магазинів..

Через 7 місяців після цього випадку вони показали, який вигляд має врятований кіт. Світлини розмістили на сторінці магазину, команда якого піклувалася про чотирилапого.

Кота назвали Феніксом, на честь птаха, який відроджується з попілу.

"Фенікс, минуло 7 місяців. Вже майже 5 кг несамовитого, неймовірно пухнастого, українського звірячого щастя. Контраст, авжеж, невимовний. Терпіння, любов, знову терпіння… і ось що вродило. Cамі подивіться, це ж щастя, як воно є", - написали опікуни кота.

Нагадаємо, що у квітні 2022 року у спаленій і понівеченій після окупації Андріївці знайшли кота. Тварина була вся в опіках від вусів до хвоста. Зоохахисники навіть думали, що внаслідок опіків і вибухів кіт втратив зір та слух.

Також раніше повідомлялося, що у Дніпрі виходжують кота, якого витягли з-під завалів АТП після ракетного обстрілу. Тварину знайшли майже за добу - кіт був контужений і нічого не чув.

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