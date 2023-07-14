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Традиційні методи: росіяни на поліграфі перевіряють українців, які їдуть до Криму

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Традиційні методи: росіяни на поліграфі перевіряють українців, які їдуть до Криму

Фото: УНІАН

Українців, які не викликають довіри окупантів, викликають на допит.

Росіяни перевіряють на поліграфі громадян України, які в'їжджають до Криму з Херсонської області. Допити мають вибірковий характер.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Громадян України, які викликають підозри в окупантів, виводять в окреме приміщення для допиту. Зокрема, це нерідко стосується українців, що не отримували "російський паспорт", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, загарбники продовжують практику штучного переселення та насильницького виселення українців. Так, з Генічеського району, що на Херсонщині, громадян України вивозять до Росії. Здебільшого депортують людей, які досі не отримали паспорт ворожої держави.

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Дата публікації
Перегляди
170
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