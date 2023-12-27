Традицію Щедрого вечора визнали нематеріальною культурною спадщиною України

Напередодні Нового року Міністерство культури та інформаційної політики України внесло "Традиції Щедрого вечора в Україні" до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства культури.

"Традиція щедрування жива: вона пройшла нелегкі випробування в нашій історії і збереглась завдяки її носіям, завдяки тим, хто її популяризував у різні часи. Водночас ми маємо тисячі прикладів, коли національна культурна спадщина надихала митців на створення сучасних творів з етнічними мотивами. Одним з найяскравіших таких проявів є "Щедрик" Миколи Леонтовича", — зазначив т. в. о. Міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.

Традиції щедрого вечора України відбуваються у формі так званих новорічних обходів. Традиція має довгу історію, йдучи своїми корінням із дохристиянських часів і містить 12 обрядових страв, звичаї готуватися до Щедрого вечора, перевдягатися: "водити козу", Маланку, щедрувати. І тут важливим є всесвітньо відомий твір "Щедрик"", зазначила Марина Соботюк.

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Крім того, за словами першої заступниці голови МЗС Еміне Джапарової, зараз працюють над включенням "Щедрика" до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства.

"Наша мета — довести світові, що мелодія "Carol of the Bells" має насправді суто українське "громадянство". Відповідно до правил ЮНЕСКО, одна з вимог для включення елементу до світового Списку — це його включення до національного переліку об'єктів нематеріальної культурної спадщини, тому сьогоднішня подія — важливий крок до світового визнання", — розповіла Еміне Джапарова.

На сьогодні внесено до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини України 88 елементів, серед яких є й ті, що стосуються новорічного циклу святкувань. А саме: Традиційний обряд Маланка села Белелуя Івано-Франківської області, Традиція повіншування Василів у селі Липівка Рогатинської територіальної громади Івано-Франківської області, Створення об'ємної сферичної різдвяної звізди села Мацьковичі.

Нагадаємо, нещодавно українські голубці визнали нематеріальною культурною спадщиною від Одещини. Це одна із основних страв місцевої кухні.

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