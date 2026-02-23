"Традиційний підхід до мобілізації себе вичерпав": Залужний назвав альтернативу

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний / © Associated Press

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що традиційні методи залучення людей до війська більше не працюють у сучасних реаліях. Потрібна більше технологічна та економічна мобілізація для нерозривного процесу забезпечення і підтримання технологічної переваги над ворогом.

Про це посол України у Великій Британії написав у своїй колонці на «Українській правді».

Традиційний підхід до мобілізації себе вичерпав

Залужний виклав власне бачення питання мобілізації та шляхів її вдосконалення.

«Досвід і Росії, і наш показує, що традиційний підхід до мобілізації у сучасній війні вже абсолютно себе вичерпав», — зазначив ексголовком.

За його словами, ця тривала та високоінтенсивна війна продемонструвала, що найціннішим ресурсом є саме люди, адже їхнє відновлення потребує значно більше часу, ніж виробництво техніки, і швидко компенсувати такі втрати на полі бою неможливо.

«По-друге, виходячи з того, що поле бою стало прозорим та контролюється в автоматичному режимі роботами, вірогідність виживання саме людини вже не залежить від якості її підготовки і веде до неминучих втрат, що вимагає дистанціювання людини від цієї kill zone», — пояснив посол.

Він також зазначив, що український досвід підтверджує: мобілізація є надзвичайно чутливою темою, яка впливає на стійкість суспільства у війні на виснаження та готовність її підтримувати. Саме тому, за словами Залужного, Росія не поспішає оголошувати масштабну мобілізацію.

Якою має бути мобілізація: альтернативний шлях

Майбутні війни, вважає він, навряд чи передбачатимуть масові багатомільйонні мобілізації.

«Мова більше йде про технологічну та економічну мобілізацію, як запоруку нерозривного процесу забезпечення і підтримання технологічної переваги над противником», — пояснив ексголовком.

Він наголосив, що сучасні роботизовані системи вже виконують не лише допоміжні завдання, а й беруть участь у штурмах та навіть можуть захоплювати противника в полон. Водночас використання техніки й людей у зонах інтенсивного ураження дедалі більше стає смертельно небезпечним.

«Модель ведення війни, що передбачає розмін людських життів на тактичні успіхи, більше не є логічною і доступною опцією. На сучасному високотехнологічному полі бою, насиченому високоточними системами ураження, такий підхід є неприйнятним не тільки з моральної точки зору, але й тактичної ефективності», — йдеться в колонці.

Залужний вважає, що технологічний розвиток і роботизація війни відкривають альтернативний шлях — збереження бойової ефективності із суттєвим зменшенням участі людини та, відповідно, людських втрат.

Які зміни до мобілізації готує влада?

Нагадаємо, Міноборони України готує масштабну реформу комплектування та служби, про що повідомив нардеп Єгор Чернєв. План передбачає реформування ТЦК, боротьбу з СЗЧ та нову систему військових контрактів із чіткими термінами. Окрім посилення відповідальності для ухилянтів, впровадять мотиваційні стимули: підвищення базової зарплати та диференційовані премії залежно від спеціалізації. Найбільші доплати отримають представники дефіцитних та найнебезпечніших професій, зокрема піхота, ДШВ, пілоти та айтівці, водночас усі чинні «бойові» виплати збережуться.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що держава готова замінити мобілізацію контрактною службою за умови достатнього фінансування. Він зазначив, що для переходу на таку модель, яка потребує значних виплат військовим, необхідна фінансова підтримка з боку ЄС.