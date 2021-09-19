Трагедія на Буковині: у ДТП загинули хлопці, віком 19 та 20 років (фото)

Трагедія на Буковині: у ДТП загинули хлопці, віком 19 та 20 років (фото)

Причини ДТП встановлюють правоохоронці.

У селі Владична Чернівецької області в неділю, 19 вересня, у ДТП загинули 19-річний та 20-річний хлопці.

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Про це повідомили в Нацполіції Чернівецької області.

ДТП сталась о 4 год. ранку. За попередніми даними, мотоцикл, яким керував 20-річний хлопець, врізався у мікроавтобус Renault Master, за кермом якого був 57-річний житель Кам’янець-Подільского Хмельницької області.

На місці аварії загинули 20-річний водій мотоцикла та його 19-річний пасажир.

В поліції відкрили провадження за ч. 3 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Нагадаємо, у Запорізькій області автомобіль влетів у натовп людей, які святкували весілля.

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