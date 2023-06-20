Трагедія на Дніпропетровщині: 15-річну дівчину знайшли мертвою (фото)

У місті Кам’янське Дніпропетровської області у річці Дніпро у вівторок, 20 червня, знайшли мертвою 15-річну дівчину. За попередніми даними, вона потонула під час відпочинку.

Про це повідомили у ДСНС Дніпропетровської області.

Трагедія сталась 20 червня о 18:11. За даними рятувальників, дівчина відпочивала на березі Дніпра поблизу вулиці Набережна Заводського району міста Кам’янське. Під час цього підліток вирішила скупатись у річці.

Після цього вона пірнула у водойму та зникла. На місце події викликали рятувальників.

"По прибуттю до місця виклику співробітники Служби порятунку "101" приступили до обстеження акваторії річки Дніпро. Тіло дівчини було виявлено на глибині п’ять метрів та на відстані 15 метрів від берега", - йдеться у повідомленні.

Тіло дівчини витягнули з водойми та передали поліції. Обставини трагедії встановлюються.

Нагадаємо, на Харківщині під час відпочинку загинула 12-річна дівчинка.

Також на Київщині втопився 10-річний хлопчик. Він хотів переплисти річку, проте потонув.

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