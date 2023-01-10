Трагедія на Дніпропетровщині: у пожежі загинули жінка з 3-річною дитиною, чоловік дивом врятувався

У селищі Дніпровське, що в Дніпропетровській області, 33-річна жінка з 3-річною дитиною загинули в пожежі у власному будинку. 37-річний чоловік отримав численні опіки тіла та дивом залишився живий.

Трагедія у сім'ї сталася вночі 10 січня, повідомили в ДСНС.

Вогонь спалахнув у приватному секторі всередині одноповерхового житлового будинку. Коли рятувальники прибули на місце події, постраждалий чоловік вже перебував зовні. Всередині будинку залишились жінка та дитина.

"Та, на жаль, врятувати їх не вдалось. Лише коли приборкали полум’я, вогнеборці знайшли у помешканні обгорілі тіла загиблої матері, 1989 року народження, та її доньки, 2019 року народження", - повідомили в ДСНС.

Пожежу локалізували о 03:50 та ліквідували о 05:36. Вогонь знищив дах будинку і домашнє майно всередині на площі 70 кв.м. Причина займання встановлюється.

Нагадаємо, у квартирі під Києвом вибухнув газовий балон. У результаті було пошкоджено вікна та двері квартири. Рятувальники назвали банальну причину вибуху.

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