Трагедія на Харківщині: 10-річний хлопчик загинув від вибуху невідомого предмету

На Харківщині сталася трагедія: загинув 10-річний хлопчик від вибуху невідомого вибухонебезпечного предмету в одному з приватних будинків.

Про це повідомляє ДСНС україни.

Надзвичайна подія сталася це у селищі Коротич Харківського району.

На місці працюють правоохоронці, встановлюючи всі обставини.

Нагадуємо про правила мінної безпеки:

Не чіпайте підозрілі предмети!

Позначте місце знахідки та відійдіть на безпечну відстань.

Негайно телефонуйте на "101" або "102".

Нагадаємо, що в Ізюмі встановили особу п’ятого загиблого після ракетного удару.

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