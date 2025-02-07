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Трагедія на Харківщині: 10-річний хлопчик загинув від вибуху невідомого предмету

Трагедія на Харківщині: 10-річний хлопчик загинув від вибуху невідомого предмету

Вибух на Харківщині / Фото ілюстративне

Подія сталася у селищі Коротич Харківського району.

На Харківщині сталася трагедія: загинув 10-річний хлопчик від вибуху невідомого вибухонебезпечного предмету в одному з приватних будинків.

Про це повідомляє ДСНС україни.

Надзвичайна подія сталася це у селищі Коротич Харківського району.

На місці працюють правоохоронці, встановлюючи всі обставини.

Нагадуємо про правила мінної безпеки: 

  • Не чіпайте підозрілі предмети! 
  • Позначте місце знахідки та відійдіть на безпечну відстань.
  • Негайно телефонуйте на "101" або "102".

Нагадаємо, що в Ізюмі встановили особу п’ятого загиблого після ракетного удару.

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