Трагедія на Харківщині: 10-річний хлопчик загинув від вибуху невідомого предмету

Подія сталася у селищі Коротич Харківського району.
На Харківщині сталася трагедія: загинув 10-річний хлопчик від вибуху невідомого вибухонебезпечного предмету в одному з приватних будинків.
Про це повідомляє ДСНС україни.
Надзвичайна подія сталася це у селищі Коротич Харківського району.
На місці працюють правоохоронці, встановлюючи всі обставини.
Нагадуємо про правила мінної безпеки:
- Не чіпайте підозрілі предмети!
- Позначте місце знахідки та відійдіть на безпечну відстань.
- Негайно телефонуйте на "101" або "102".
Нагадаємо, що в Ізюмі встановили особу п’ятого загиблого після ракетного удару.
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