Трагедія на Харківщині: від вибуху фрагмента ракети загинуло подружжя з 4-річною донькою (фото)

За попередніми даними, чоловік приніс на подвір'я фрагмент ракети, який вибухнув і забрав життя родини.

У селі Федорівка Лозівської громади Харківської області внаслідок вибуху загинуло подружжя з 4-річною дитиною.

Про це повідомила в пресслужбі поліції Харківській області.

Трагедія сталася у суботу, 29 жовтня, на дворі родини.

"В результаті загинули 47-річний чоловік, його 35-річна дружина та 4-річна донька. Попередньо встановлено, що чоловік знайшов в полі неподалік села нерозірваний фрагмент ракети С-300. Приніс його на подвір’я за місцем мешкання, де він здетонував", - йдеться у повідомленні.

У справі відкрито кримінальне провадження.

Зазначимо, росіяни всіяли територію України вибуховонебезпечними предметами, мінами, ракетами тощо.

Минулого тижня у Харківській області на міні підірвався автомобіль піротехніків ДСНС. Внаслідок інциденту один із рятувальників загинув, ще п’ятеро — поранені.

Вчора, 30 жовтня, стало відомо, що Харківщині загинув суддя Красноградського районного суду. Чоловік підірвався на вибухівці у деокупованому селищі Борщова.

Ще один нещасний випадок стався в Козачій Лопані на Харківщині. Там на міні підірвалася пенсіонерка, яка випасала кіз. Жінку доправили до лікарні.

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