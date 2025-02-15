Трагедія на Херсонщині: виявлено тіла всіх дітей, яких знесло течією (фото)

На Херсонщині виявили тіла трьох дітей, які провалилися під тонку кригу 13 лютого. Серед них 9-річний хлопчик, 14-річна дівчинка та 13-річний хлопчик.

Про це повідомляє ДСНС.

"Водолази ДСНС виявили на дні річки тіло 13-річного хлопчика. Йоговиявили на відстані 500 метрів від місця, де діти провалились під лід", - йдеться у повідомленні.

Своєю чергою очільник ОВА Олександр Прокудін зазначив, що водолазна група Головного управління ДСНС України у Херсонській області підняла з води тіла трьох дітей, які 13 лютого провалились під лід на території Великоолександрівської громади.

Фото: Управління ДСНС у Херсонській області

Трагедія сталась на річці Інгулець

"Напередодні рятувальники виявили тіла 9-річного хлопчика та 14-річної дівчинки, а вже сьогодні – тіло 13-річного хлопчика", - написав він.

Фото: Управління ДСНС у Херсонській області

Двох дітей вдалось врятувати

Нагадаємо, у Херсонській області п'ятеро дітей провалилися під тонку кригу. Це побачила 16-річна дівчинка, яка кинулася рятувати дітей. ЇЇ та ще одну дівчину вдалося врятувати, інших дітей понесло течією. Рятувальники розшукували дітей від 13 лютого.

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