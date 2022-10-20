Трагедія на Хмельниччині: четверо дітей згоріли у будинку, поки батьків не було вдома

Подружжя з Хмельниччини отримало по шість та п'ять років ув'язнення за смерть чотирьох дітей у пожежі.

У с. Медисівка Теофіпольської територіальної громади жінка залишила вдома чотирьох маленьких дітей, розтопила піч і пішла за продуктами. За час її відсутності через несправність пічки розпочалась пожежа.

Про це повідомили у Хмельницькій обласній прокуратурі.

Діти не змогли вибратись з палаючого приміщення та померли від гострого отруєння чадним газом.

Як встановило слідство, причиною займання стала несправність пічного опалення. Батько сам вмонтував в грубку металеву решітку, що й призвело до фактичного доступу полум’я до житлової кімнати.

Суд визнав подружжя винним у порушенні ч.2 ст. 270 ККУ (порушення вимог пожежної безпеки) та ст. 166 ККУ (злісне невиконання обов'язків по догляду за дітьми).

Суд призначив 25-річній матері шість років позбавлення волі, 28-річний батько проведе за ґратами п'ять років.

Нагадаємо, у Житомирській області 38-річна жінка самотужки народила хлопчика й завдала йому не менше шести ударів тупим предметом по голові, після чого кинула до колодязя на території занедбаного обійстя.

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