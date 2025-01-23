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Трагедія на Хмельниччині: дівчинка згоріла живцем у вогні, а немовля врятував сусід

Трагедія на Хмельниччині: дівчинка згоріла живцем у вогні, а немовля врятував сусід

У пожежі загинула дитина / Фото: Головне управління ДСНС України у Хмельницькій області

Що стало причиною пожежі - наразі невідомо.

У селі Сивороги Кам’янець-Подільського району сталася пожежа в житловому будинку. На місце події прибули рятувальники.

Про це повідомили у ДСНС Хмельниччини.

"У будинку було виявлено тіло дівчинки 2022 року народження без ознак життя. У цей час у приміщенні також перебував п’ятимісячний хлопчик, якого врятував сусід, першим кинувшись на допомогу. Немовля було госпіталізоване до Хмельницької обласної лікарні", - йдеться у повідомленні.

© Головне управління ДСНС України у Хмельницькій області
Фото: Головне управління ДСНС України у Хмельницькій області

Причини та обставини займання наразі з’ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, у Вінницькій області чоловік підпалив будинок з людьми. Більше про це читайте у новині.

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