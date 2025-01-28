Трагедія на Хмельниччині: у реанімації померло немовля, якого врятували з пожежі

За життя дитини лікарі боролись понад чотири доби, але опіки були дуже важкими.

Після чотирьох діб у реанімації помер 5-місячний хлопчик, якого 22 січня врятували з пожежі на Хмельниччині.

Про це повідомила виконувачка обов'язків завідувача опікового відділення обласної лікарні Оксана Хуторцова, передає Суспільне.

За її словами, немовля отримало 40% опіків всього тіла, його стан лікарі оцінювали як дуже важкий. Хлопчик перебував в реанімаційному відділенні чотири доби і помер у неділю, 26 січня, о 06:00 ранку.

"Дитина на пожежі отримала травми, не сумісні з життям. Хлопчик мав велику площу і глибину опіків. Він перебував на штучній вентиляції легень, його тиск підтримували за допомогою спеціальних апаратів. Лікарі стабілізували його стан, але пішло ускладнення після опікової хвороби. Для 5-місячної дитини такі опіки є вкрай важкими", - розповіла вона.

Нагадаємо, 22 січня у селі Сивороги Кам’янець-Подільського району сталася пожежа, внаслідок якої загинула 2-річна дівчинка. Малюка врятував сусід, який першим кинувся на допомогу. Після цього дитину госпіталізували до Хмельницької обласної лікарні. Причини та обставини пожежі наразі встановлюють правоохоронці.

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