Трагедія на Хмельниччині: у власному будинку згоріли чоловік та жінка

У селі Голенищево сталася пожежа житлового будинку. Після її гасіння рятувальники виявили тіла 76-річного чоловіка та 71-річної жінки.

Про це повідомили в ДСНС Хмельницької області.

Повідомлення про пожежу житлового будинку у селі Голенищево Кам’янець-Подільського району надійшло до Служби порятунку 3 листопада о 12:47.

"Місцеві жителі ліквідували пожежу ще до прибуття пожежно-рятувального підрозділу. На місці вогнеборці виявили тіла двох людей — чоловіка 1948 року народження та жінки 1953 року народження, які, ймовірно, отруїлися продуктами горіння", — йдеться у повідомленні відомства.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини трагедії.

Нагадаємо, в Одеській області жінка загинула у вогні, який спалахнув у траві та смітті на її власному подвір'ї.

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