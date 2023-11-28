Трагедія на Кіровоградщині: пси, яких підібрали на дорозі, на смерть загризли дитину

У селі Лозуватка Кіровоградської області два пси загризли на смерть 11-річного хлопчика.

Про це пише "Суспільне".

Батьки перебували на похороні односельця, а дитина залишилася вдома. Тіло хлопчика вони виявили, коли прийшли додому, розповів староста села Олександр Головач.

З дозволу поліції псів застрелили місцеві мисливці.

Відомо, що у родині - четверо дітей, старші вже мають свої сім'ї, є внуки. Вихідними батьки відвозили внуків до столиці.

"Дорогою назад побачили цих тварин на дорозі. Кажуть, хлопчику хотілось їх підібрати. Бо й цей хлопчик, і мама люблять тварин, прихищали їх, і ось таке сталось лихо", – розповіла Суспільному директорка Лозуватської гімназії Марія Межова.

Дитину поки що не поховали. Слідчі дії у справі не завершені. Мама хлопчика, за словами старости, перебуває у лікарні з нервовим потрясінням.

Нагадаємо, у США пітбулі на смерть загризли немовля, 2-річну дівчинку та поранили їхню матір.

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