Трагедія на Кіровоградщині: у пожежі загинула дитина, є постраждалі (фото)

Вогонь забрав життя 14-річної дівчинки та травмував двох дорослих.

У селі Неопалимівка Кропивницького району, що у Кіровоградській області, сталася пожежа в приватному будинку, внаслідок якої загинула дитина, ще двоє отримали опіки.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

"Загинула 14-річна дівчинка. Чоловік (1987 р.н.) та жінка (1986 р.н.) отримали травми й госпіталізовані", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що пожежа знищила частину будинку та майна. Рятувальники змогли локалізувати вогонь о 08:13, а повністю ліквідувати його о 10:10. Причину займання наразі з’ясовують фахівці.

Наслідки пожежі 8 лютого

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 5-місячний хлопчик, якого врятували з пожежі на Хмельниччині 22 січня, помер через чотири доби в реанімації, не зважаючи на боротьбу лікарів за його життя. Опіки були надзвичайно тяжкими.

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