Трагедія на Кіровоградщині: у пожежі згоріли п'ятеро людей, троє з них діти

У селі Капітанівка Кіровоградської області під час пожежі загинули п'ятеро людей, троє з них - діти.

Про це повідомили у ДСНС.

Повідомлення до Служби порятунку "101" надійшло 17 березня о першій годині ночі. Рятувальники з'ясували, що горіло 16 метрів квадратних речей домашнього вжитку.

"На місці пожежі виявили п'ятеро загиблих: жінку 1980 року народження, чоловіка 1993 р.н, дітей 2006, 2009 та 2015 років народження", - йдеться у повідомленні.

Причини трагедії встановлюються.

Нагадаємо, у Чернігівській області чоловік загинув у пожежі, але врятував життя своїй матері. Тіло загиблого знайшли рятівники.

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