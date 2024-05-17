Трагедія на Львівщині: обвал стіни будинку забрав життя маленької дитини

Дівчинка грала поруч з будинком, в якому проводили ремонтні роботи.

На Львівщині загинула 4-річна дитина. На дівчинку впав уламок стіни під час ремонтних робіт у старому будинку.

Про це повідомила ДСНС України у Львівській області.

"17 травня о 16:04 рятувальники отримали повідомлення про те, що в с. Тарасівка Львівського району обвалилась частина будинку, під завалами може бути дитина 4-х років", – йдеться у повідомленні.

Рятувальники, які прибули на місце трагедії, з’ясували, що в будинку проводили ремонтні роботи, а маленька дівчинка бавилась біля нього. Коли великий кусок стіни раптово обвалився, люди побачили дитину під завалами й викликали ДСНС.

"За допомогою спецінструменту рятувальники вивільнили тіло дитини, 2019 року народження з під завалів", – повідомили у ДСНС.

Стіна старого будинку впала на дитину

Де були в момент трагедії батьки дитини або інші дорослі, які опікувалися нею, інформації немає.

Нагадаємо, на Рівненщині: померли породілля та немовля. Дитина померла під час пологів, а її мати — за три дні у реанімації.

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