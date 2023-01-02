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Трагедія на Новий рік у Полтаві: чоловік за загадкових обставин випав з вікна

Трагедія на Новий рік у Полтаві: чоловік за загадкових обставин випав з вікна

Фото: Поліція Полтавської області

Поліція з'ясовує всі обставини інциденту.

У Полтаві по вулиці Тараса Бульби із квартири багатоквартирного будинку випав чоловік. Поліція відкрила кримінальне провадження. Трагедія трапилася 1 січня.

Про це повідомила пресслужба поліції Полтавської області.

"Правоохоронці встановили особу загиблого. Ним виявився місцевий чоловік, 1958 року народження, житель цього ж будинку. За попередніми даними, пенсіонер випав із дев’ятого поверху. Для встановлення причини смерті тіло чоловіка направлено до бюро судово-медичної експертизи",-  йдеться в повідомленні відомства.

За цим фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Обставини та причини смерті з’ясовують слідчі.

Нагадаємо, в Одесі дитина вкоротила собі віку, вистрибнувши з вікна.

Новини України: у Миколаєві 3-річний хлопчик випав з вікна, а в Одесі його одноліток - загинув

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