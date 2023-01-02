Трагедія на Новий рік у Полтаві: чоловік за загадкових обставин випав з вікна

Поліція з'ясовує всі обставини інциденту.
У Полтаві по вулиці Тараса Бульби із квартири багатоквартирного будинку випав чоловік. Поліція відкрила кримінальне провадження. Трагедія трапилася 1 січня.
Про це повідомила пресслужба поліції Полтавської області.
"Правоохоронці встановили особу загиблого. Ним виявився місцевий чоловік, 1958 року народження, житель цього ж будинку. За попередніми даними, пенсіонер випав із дев’ятого поверху. Для встановлення причини смерті тіло чоловіка направлено до бюро судово-медичної експертизи",- йдеться в повідомленні відомства.
За цим фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Обставини та причини смерті з’ясовують слідчі.
Нагадаємо, в Одесі дитина вкоротила собі віку, вистрибнувши з вікна.
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