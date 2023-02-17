Трагедія на Одещині: батьки вчасно не помітили пожежу та втратили дитину (фото)

У селі Шабо Одеської області під час пожежі у приватному будинку загинула одна дитина, ще одна – госпіталізована.

Про це повідомили у Білгород-Дністровському районному відділі поліції.

"Попередньо встановлено, що загоряння сталося в дитячій кімнаті, де перебували однорічний хлопчик та трирічна дівчинка. Коли батьки помітили пожежу в оселі, син вже був без ознак життя. Батько негайно виніс дітей на вулицю. Доньку госпіталізували до Білгород-Дністровської міської лікарні з отруєнням чадним газом", - йдеться у повідомленні відомства.

Фото: Поліція Одеської області

Батьки в той день були тверезі. У соціальній службі в справах дітей родина на обліку не перебуває.

Нагадаємо, у Нікополі під час пожежі загинула 3-річна дівчинка. Ще двоє дітей отруїлися димом.

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