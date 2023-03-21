Трагедія на Одещині: рятувальники витягли з 18-метрового колодязя тіло чоловіка (фото)

Чоловіка намагалися врятувати шість годин, але він загинув.

У селі Маяки на Одещині рятувальники витягли тіло 30-річного чоловіка з 18-метрового колодязя. Співробітники ДСНС шість годин боролися за його життя, але роботу значно ускладнював діаметр труби колодязя - всього 40 сантиметрів.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

Роботи допомагали проводити два екскаватори, фронтальний навантажувач та кран. За допомогою бензопили рятувальники розчистили дорогу до колодязя, розкопали його та зафіксували краном.

На жаль, постраждалий громадянин загинув. Обставини події встановлюються.

Фото: Головне управління ДСНС України в Одеській області

Фото: Головне управління ДСНС України в Одеській області

Фото: Головне управління ДСНС України в Одеській області

Фото: Головне управління ДСНС України в Одеській області

Фото: Головне управління ДСНС України в Одеській області

Фото: Головне управління ДСНС України в Одеській області

Фото: Головне управління ДСНС України в Одеській області

Нагадаємо, в Одесі затримали комунальника, який розвідував позиції ППО для Росії. Російська спецслужба дистанційно залучила його до негласної співпраці проти України.

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