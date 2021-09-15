Трагедія на Прикарпатті: на території приватного господарства загинула трирічна дівчинка

Трагедія на Прикарпатті: на території приватного господарства загинула трирічна дівчинка

Обставини загибелі дитини встановлює поліція.

У с. Малий Рожин, Кутської ТГ Косівського району Івано-Франківської області у вівторок, 14 вересня, в ставку втопилась трирічна дитина.

Про це повідомили в управлінні з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

Трагедія сталась 14 вересня о 21:30. Відомо, що дитина загинула на території приватного господарства. Вона потонула в ставку. Її тіло витягнули на поверхню та відправили на експертизу, яка встановить точну причину смерті.

Обставини загибелі дитини встановлює поліція.

Нагадаємо, у Львівській області батько на смерть переїхав дворічну доньку.

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