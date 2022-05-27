Трагедія на Рівненщині: 4-річний хлопчик загинув під колесами трактора (фото)

Трагедія на Рівненщині: 4-річний хлопчик загинув під колесами трактора (фото)

У Вараському районі під колесами трактора загинув малолітній хлопчик

У четвер ввечері, 26 травня, у селі Кідри Вараського району Рівненської області загинув 4-річний хлопчик. Дитина випала з причіпу трактора.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Рівненщини.

Повідомлення про летальний випадок надійшов поліцейським приблизно о 22:00 год.

Правоохоронці встановили, що 28-річний житель села Нетреба взяв у знайомого трактор DF-354, аби перевезти дерев’яну гойдалку додому із сусіднього села. Під час руху на вулиці Лісовій він почув дитячий крик, а коли зупинився, то побачив, що чотирічний син випав із причіпу.

Фото: Національна поліція Рівненської обласі

"На жаль, життя хлопчику врятувати не вдалося — він помер дорогою у лікарню", - йдеться у повідомленні.

Фото: Національна поліція Рівненської обласі

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, триває досудове розслідування.

28-річний чоловік за результатами медичного огляду був тверезий, втім у рамках кримінального провадження у нього також взяли зразки крові на аналізи. Транспортний засіб правоохоронці вилучили.

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