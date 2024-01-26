Трагедія на Рівненщині: матір, яка втопила рідних синів, визнали неосудною

Матір, яка втопила двох своїх малолітніх синів у кар'єрі на Рівненщині влітку 2023 року, слідчі визнали неосудною. Правоохоронці скерували матеріали до суду, аби примусово помістити жінку до психіатричного закладу.

Про це повідомили у пресслужбі поліції в Рівненській області.

"42-річна жінка разом із синами шести та семи років пішла до місцевого кар’єру купатися. Спочатку жінка взяла рукою за голову молодшого, занурила у воду та утримувала, поки він не припинив подавати ознаки життя. Потім взяла за руку старшого, примусово підвела малолітнього до дерев'яного помосту та зіштовхнула у водойму, адже точно знала, що плавати він не вміє. Обоє дітей втопилися", - йдеться у повідомленні поліції.

Слідчі здійснили комплекс слідчих дій та призначили низку експертиз, зокрема, судово-психіатричну. Відповідно до висновків останньої — підозрювана визнана неосудною.

Прокурор Вараської окружної прокуратури скерував до суду клопотання, аби жінку відправили на лікування у спецзаклад з суворим наглядом. Судове засідання відбудеться найближчим часом.

Раніше стало відомо, що на Сумщині мати вбила двох новонароджених дітей.

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