Трагедія на Рівненщині: померли мати та її новонароджена дитина 

На Рівненщині під час пологів померла новонароджена дитина, а за три дні — її мати у реанімації. Це сталося у лікарні в Костополі. Правоохоронці встановлюють обставини трагедії.

Про це повідомила речниця поліції в Рівненській області Марія Юстицька, пише "Суспільне".

22 березня про смерть 35-річної жінки в реанімації костопільської лікарні приблизно о 13:00 повідомила її свекруха.

"Слідчо-оперативна група встановила, що 19 березня під час пологів у лікарні померла і її новонароджена дитина", — зазначила Марія Юстицька.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом неналежного виконання професійних обов’язків медпрацівником.

Призначені відповідні експертизи та тривають слідчі дії.

Раніше стало відомо, що у Тернополі медики не змогли врятувати життя дитині, яка потрапила у ДТП.

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