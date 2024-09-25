Трагедія на Рівненщині: у полум’ї пожежі загинув 6-річний хлопчик (фото)

Хлопчик не пішов до школи, бо хворів, тож залишився вдома сам.

У середу, 25 вересня, у селі Новостав Рівненського району під час пожежі в літній кухні загинув шестирічний хлопчик.

Про це повідомили у поліції Рівненської області.

Попередньо відомо, що у той час, коли сталася пожежа батьки дитини були на роботі. Хлопчик не пішов до школи, бо хворів, тож залишився вдома сам.

За інформацією правоохоронців, близько 14 години сусідка бачила хлопчика у дворі і розмовляла з ним. А вже через годину вона побачила дим, який йшов із даху літньої кухні.

Жінка одразу зателефонувала господарям оселі, а ті — викликали рятувальників. До їх приїзду сусіди та господарі намагались загасити полум’я самотужки.

Як повідомили в ДСНС Рівненської області, на місце пожежі було направлено два чергових відділення рятувальників.

Наслідки пожежі, в якій загинула дитина

Пожежу в господарській будівлі було локалізовано о 17:05, а ліквідовано о 18:00. На місці пожежі рятувальники виявили загиблого хлопчика. Тіло дитини знайшли на горищі.

Слідчі за цим фактом розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство із відміткою нещасний випадок). Причину займання встановлюють фахівці.

Поліція на місці пожежі / Фото: Національна поліція Рівненської області

У ДСНС припускають, що причиною стали дитячі пустощі з вогнем.

Окрім загиблого хлопчика, у родині виховують іще двох дітей – 10 та 13 років. На момент трагедії вони були у навчальному закладі.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині загорівся пасажирський потяг. У результаті пожежі вогнем пошкоджено моторну частину потяга.

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