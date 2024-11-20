Трагедія на Рівненщині: у пожежі загинули троє дітей, немовля вдалось врятувати (фото)

У селі Певжа Дубенського району Рівненської області сталася трагедія: у будинку, де проживала багатодітна родина, внаслідок пожежі загинули троє малолітніх дітей.

Про це повідомили у поліції Рівненщини.

Попередньо встановлено, що 28-річна мати поклала своє місячне немовля спати в одній з кімнат будинку, а сама пішла до літньої кухні готувати їжу. В іншій кімнаті залишились гратись троє синів — двоє 4-річних та 2-річний. Четверо старших дітей на той момент перебували у школі.

Через деякий час сусіди, що побачили дим, забігли до будинку і повідомили, що він горить. Батько дітей, який перебував на роботі, одразу повернувся додому та викликав швидку допомогу. Пожежу вдалося загасити силами місцевих жителів.

Наслідки пожежі / Поліція Рівненщини

Повідомляється, що троє дітей загинули, немовля вдалося врятувати. Чотирьох хлопчиків доправили до медиків, але, на жаль, лікарі одразу не змогли врятувати одного з них. Двох інших намагалися врятувати в реанімації, але вони також померли. Немовля госпіталізували, але його життю вже нічого не загрожує.

Нагадаємо, у північному регіоні Індії, в медичному коледжі Махарані Лакшмібай в районі Джхансі під час пожежі у відділенні інтенсивної терапії новонароджених загинуло десять немовлят.

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