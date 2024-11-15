Трагедія на Рівненщині: у власному будинку згоріли чоловік та жінка

Причиною пожежі стали порушення правил безпеки під час експлуатації пічного опалення.

15 листопада на спецлінію "101" надійшло повідомлення про пожежу у приватному господарстві села Колки Сарненського району.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Рівненській області.

По прибуттю до місця виклику вогнеборці встановили, що пожежа виникла в кімнаті житлового будинку.

В одній з кімнат поблизу грубки на підлозі вогнеборці виявили тіло чоловіка 1956 р.н., а на ліжку сусідньої кімнати жінку 1957 р.н.

Внаслідок пожежі вогнем знищено меблі та речі домашнього вжитку на площі 4 м. кв.

На місці працювали 1 одиниця пожежної техніки та 4 рятувальники, а також оперативна група ДСНС Рівненщини.

Нагадаємо, на Одещині трапилася смертельна ДТП.

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